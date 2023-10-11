https://news.day.az/world/1605652.html ЦАХАЛ бомбит позиции Хезболлах в Ливане
ЦАХАЛ бомбит позиции Хезболлах в Ливане
Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.
"Самолеты ЦАХАЛ атаковали объекты террористической организации "Хезболлах" в Ливане. <...> Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ обстреляла район, из которого была зафиксирована стрельба", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что ХАМАС укрепил подступы к сектору Газа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре