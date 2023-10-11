ЦАХАЛ бомбит позиции Хезболлах в Ливане

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Самолеты ЦАХАЛ атаковали объекты террористической организации "Хезболлах" в Ливане. <...> Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ обстреляла район, из которого была зафиксирована стрельба", - сказано в сообщении.

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