Китаю и Индии предрекли проблемы из-за глобального энергоперехода

Работники угольной отрасли по всему миру могут столкнуться с угрозой массовых увольнений. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков компании Global Energy Monitor (GEM).

До 2035 года руководители шахт будут вынуждены сокращать по 100 рабочих мест ежедневно до 2035 года на фоне глобального энергоперехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. Массовое закрытие угольных шахт приведет к ликвидации около 15 процентов рабочих мест, а 400 тысяч сотрудников потеряют основной источник дохода. При этом к 2050 году эта цифра, вероятно, вырастет почти до одного миллиона на фоне массового перехода на более дешевые ветряные и солнечные генерации, предупредили эксперты.

Наибольший ущерб от массовых увольнений шахтеров, согласно ожиданиям аналитиков, понесут ведущие мировые потребители угля - Индия и Китай. На этом фоне эксперты посоветовали властям этих азиатских стран заранее предоставить бывшим шахтерам приоритет в поиске новой работы. Одним из возможных вариантов сглаживания негативных последствий от массовых увольнений они назвали создание рабочих мест, необходимых для восстановления земель после прекращения эксплуатации угольных шахт.