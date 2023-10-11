Финляндия направляет пакет помощи Украине

Финляндия отправит Киеву военную помощь на €95 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте финского Минобороны.

"Финляндия предоставит Украине больше военной помощи. Президент республики по предложению правительства принял решение по этому вопросу 11 октября 2023 года. Это 19-я по счету партия военной помощи из Финляндии в Украину", - говорится в сообщении. В заявлении подчеркивается, что общая сумма нового пакета военной помощи составляет €95 млн.

"Мы продолжим решительно поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Общая стоимость комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией Украине, сейчас составляет €1,4 млрд", - приводятся на сайте слова министра обороны Антти Хяккянена.

В сообщении также отмечается, что для гарантии безопасной доставки, содержание пакета военной помощи и график поставки Украине не разглашаются.

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