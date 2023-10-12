К концу 2024 года в этом городе появится новая экологическая зона

К концу 2024 года в центре Стокгольма появится новая экологическая зона, куда будет запрещен въезд автомобилям с чистым бензином и дизельным двигателем.

Как сообщает Day.Az, строгая классификация допускает въезд электромобилям и автомобилям работающим на бензине с низким уровнем выбросов. Новая экологическая зона состоит из 20 кварталов и занимает площадь около 180 тысяч квадратных метров. В течение первой половины 2025 года зона будет расширена.

Транспортные средства здравоохранения, безопасности и общественных услуг будут освобождены от запрета.

Политик Деннис Ведин негативно высказался по поводу внедрения экологической зоны, отметив, что только люди с толстыми кошельками будут иметь доступ к этой территории и что те, кто не может позволить себе электромобиль, отсеиваются очень кардинальным образом.

Владельцы малого бизнеса озабочены введением новых правил, так как это затруднит поставки. Но есть и те, кто положительно встретил новое решение правительства, ссылаясь на важность чистой окружающей среды.

Первоначально планировалось создать такую же зону и в Старом городе, что вызвало острую критику. В итоге было решено преобразовать Старый город в так называемую "зону городской среды" с минимальным количеством транспортных средств и парковочных мест.