Глава британской дипломатии прибыл в Израиль

В Израиль прибыл министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Sky News со ссылкой на заявление Форин-офиса. Министр проведет встречи с представителями руководства Израиля и пострадавшими при терактах, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Министр продемонстрирует незыблемую солидарность Великобритании с народом Израиля на фоне террористических атак ХАМАС, сказала представитель ведомства.

На встречах с израильскими лидерами и выжившими гражданами он выразит поддержку права Израиля на самозащиту.

Ранее Клеверли осудил нападение ХАМАС на Израиль и призвал сторонников палестинцев не проводить акции солидарности в Великобритании.

В ближайшее время ожидается и визит в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена.

Накануне британский премьер-министр Риши Сунак, лидеры США, Франции, Германии и Италии в совместном заявлении выразили поддержку Израилю и подчеркнули, что постараются "обеспечить ему возможность защитить себя и, в конечном счете, создать условия для мирного и интегрированного Ближневосточного региона".

Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ бомбит позиции Хезболлах в Ливане.