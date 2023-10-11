Глава британской дипломатии прибыл в Израиль
В Израиль прибыл министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Sky News со ссылкой на заявление Форин-офиса. Министр проведет встречи с представителями руководства Израиля и пострадавшими при терактах, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Министр продемонстрирует незыблемую солидарность Великобритании с народом Израиля на фоне террористических атак ХАМАС, сказала представитель ведомства.
На встречах с израильскими лидерами и выжившими гражданами он выразит поддержку права Израиля на самозащиту.
Ранее Клеверли осудил нападение ХАМАС на Израиль и призвал сторонников палестинцев не проводить акции солидарности в Великобритании.
В ближайшее время ожидается и визит в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена.
Накануне британский премьер-министр Риши Сунак, лидеры США, Франции, Германии и Италии в совместном заявлении выразили поддержку Израилю и подчеркнули, что постараются "обеспечить ему возможность защитить себя и, в конечном счете, создать условия для мирного и интегрированного Ближневосточного региона".
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