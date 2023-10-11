https://news.day.az/world/1605715.html Бельгия не будет запрещать импорт российских алмазов
Бельгия не будет запрещать импорт российских алмазов
Бельгия не будет запрещать импорт российских алмазов как минимум до 2024 года, пока не заработает международный механизм отслеживания их происхождения.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Бельгия не может запретить импорт российских алмазов, пока согласованный в рамках Группы семи механизм отслеживания их происхождения не вступит в силу, что намечено на 1 января 2024 года. Если этот запрет введет только Бельгия, алмазы просто уйдут на другие рынки", - сказал он.
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