Бельгия не будет запрещать импорт российских алмазов как минимум до 2024 года, пока не заработает международный механизм отслеживания их происхождения.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бельгия не может запретить импорт российских алмазов, пока согласованный в рамках Группы семи механизм отслеживания их происхождения не вступит в силу, что намечено на 1 января 2024 года. Если этот запрет введет только Бельгия, алмазы просто уйдут на другие рынки", - сказал он.