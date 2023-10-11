Бельгия не будет запрещать импорт российских алмазов

Бельгия не будет запрещать импорт российских алмазов как минимум до 2024 года, пока не заработает международный механизм отслеживания их происхождения.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бельгия не может запретить импорт российских алмазов, пока согласованный в рамках Группы семи механизм отслеживания их происхождения не вступит в силу, что намечено на 1 января 2024 года. Если этот запрет введет только Бельгия, алмазы просто уйдут на другие рынки", - сказал он. 