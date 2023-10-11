ЕС и Большая семерка готовятся ввести санкции против алмазного бизнеса России

Евросоюз и Большая семерка (G7) "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Бельгия играет важную роль в мировой торговле алмазами. Мы хотим, что бы российских алмазов более не было на рынке. Лучший способ добиться этого - создать систему отслеживания происхождения. Мы делаем это совместно с "Большой семеркой" и ЕС. Мы приблизились к созданию этой системы", - сказал он.