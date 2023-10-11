Молдова становится на путь милитаризации?

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что новая стратегия национальной безопасности страны предусматривает увеличение расходов на оборону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бюджет обороны нужно увеличить. Это необходимая инвестиция в связи с внешней агрессией. Молдове нужна современная, оснащенная армия, способная взаимодействовать с внешними партнерами. Нейтралитет обязывает нас развивать армию, которой будут гордиться граждане", - сказала Санду на брифинге. Она представила проект стратегии на прошедшем в среду заседании Высшего совета безопасности Молдовы.

По ее словам, ключевым аспектом новой национальной стратегии безопасности Молдовы является стратегическое партнерство с США.

"Стратегическое партнерство с США - ключевой аспект национальной стратегии безопасности Молдовы", - сказала Санду на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, который рассмотрел представленный главой государства проект новой стратегии национальной безопасности. По ее словам, Молдова "должна быть на стороне тех, кто выступает за мир и уважение международно признанных границ".

Отметим, что национальная армия Молдовы считается одной из слабейших в Европе.