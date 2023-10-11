Венесуэла работает с США над заключением соглашения об ослаблении санкций

Власти Венесуэлы и Соединенных Штатов работают над тем, чтобы одобрить соглашение об ослаблении санкций против республики. Об этом заявил ТАСС заместитель министра нефтяной промышленности Венесуэлы Эрик Хасинто Перес на полях Российской энергетической недели, передает Day.Az.

"Наше правительство работает с властями США, чтобы одобрить новое соглашение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, близки ли стороны к достижению договоренности.

Замминистра отметил, что американские санкции наносят большой вред экономике Венесуэлы.

Ранее представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что администрация США готова рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране.

США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela, которые включают запрет на экспорт нефти. От американских санкций, наложенных на нефтяную промышленность, Венесуэла потеряла более $232 млрд. $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.