В Словакии продлили временные проверки на границе с Венгрией

Правительство Словакии продлило введенные с 5 октября сроком на 10 дней временные проверки на наземных границах с Венгрией до 3 ноября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Словацкое телевидение, продление пограничных проверок еще на 20 дней связано с проблемой проникновения в республику с территории Венгрии нелегальных беженцев из государств Ближнего Востока и Азии. Чрезвычайная ситуация из-за их скопления объявлена в Братиславе и городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия). Этот режим позволяет властям оперативно оказывать помощь мигрантам, среди которых много женщин и детей.

Значительное число беженцев осело в этих двух городах из-за решения Австрии, Польши и Чехии закрыть свои границы со Словакией начиная с 4 октября. В республике ситуация с нелегальными мигрантами, попадающими в Евросоюз по так называемому балканскому пути, обострилась в начале сентября.