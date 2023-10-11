Кыргызстан намерен увеличить товарооборот с Россией

Кыргызстан рассчитывает в ближайшее время нарастить ежегодный товарооборот с Россией до отметки $5 млрд. Об этом заявил глава кабинета министров республики Акылбек Жапаров на 10-й Межрегиональной киргизско-российской конференции, проходящей в Джалал-Абаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы с нашими уважаемыми российскими коллегами единодушны во мнении, что у нас есть все возможности для доведения показателей двустороннего товарооборота до $5 млрд, даже несмотря на нынешние сложные процессы в мировой экономике", - цитирует руководителя правительства его пресс-служба.

По словам Жапарова, объем поступлений прямых иностранных инвестиций из РФ в республику в 2022 году составил $145,6 млн. А за 6 месяцев 2023 года - уже $87,2 млн.

"Нам есть куда расти. Мы четко понимаем необходимость реализации крупных инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а также диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей", - продолжил Жапаров. Он напомнил, что с 2018 по 2022 годы взаимная торговля России и Кыргызстана увеличилась в 1,8 раза. В прошлом году товарооборот достиг рекордных показателей - $3,4 млрд, а доля России в общем товарообороте республики составила почти 28%.

Жапаров также призвал развивать партнерство в торгово-экономической сфере и взаимодействие в рамках межрегионального сотрудничества. По его словам, следует уделить особое внимание вопросам интеграции отечественных предприятий совместно с Россией в "цепочки добавленной стоимости" и использованию многочисленных площадок Киргизии "для локализации производств и открытия совместных предприятий".

Российскую делегацию на конференции возглавляет зампред правительства Алексей Оверчук.