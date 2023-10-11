ХАМАС выпустил ракеты по аэропорту Бен-Гурион

Бригады "Аль-Кассам", военное крыло палестинского движения ХАМАС заявили, что выпустили ракеты в направлении аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли аэропорт Бен-Гуриона ракетным залпом в ответ на удары по мирным жителям", - заявили в ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса".

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

