Сектор Газа остался без электричества

Единственная работающая электростанция на территории города Газа остановлена из-за нехватки топлива. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителей ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что после начала блокады со стороны Израиля у станции кончились внутренние аварийные резервы топлива, поэтому она прекратила свою работу.