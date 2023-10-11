https://news.day.az/world/1605741.html Сектор Газа остался без электричества
Сектор Газа остался без электричества
Единственная работающая электростанция на территории города Газа остановлена из-за нехватки топлива. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителей ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что после начала блокады со стороны Израиля у станции кончились внутренние аварийные резервы топлива, поэтому она прекратила свою работу.
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