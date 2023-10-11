Армяне угрожали российским пограничникам

Следственный комитет Армении инициировал уголовные производства по инцидентам с угрозами в адрес российских пограничников, а также порче плаката с символами армяно-российской дружбы в Араздейене.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении.

По его словам, 30 сентября поступило сообщение о том, что 26 сентября в районе 17:40 неизвестные на автомобиле подъехали к наблюдательному пункту пограничных войск РФ, угрожали несущим дежурство военнослужащим и повредили размещенный там плакат, причинив материальный ущерб.

По данному факту Следком начал производство по признакам статей 264 и 194 (Угрозы и нанесение вреда имуществу) Уголовного кодекса Армении.

Кроме того, 8 октября в районе 22:55 неизвестные лица ножом разрезали плакат, символизирующий дружбу армянского и русского народов в центре села Араздейен. По данному факту следком возбудил уголовное дело по признакам статьи 264 (нанесение вреда имуществу) УК Армении.