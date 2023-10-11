https://news.day.az/world/1605750.html Израильская армия призвала журналистов покинуть сектор Газа - СМИ
Израильская армия призвала журналистов покинуть сектор Газа - СМИ
Израильские силы обратились к сотрудникам средств массовой информации, находящимся в палестинском секторе Газа, с требованием прекратить работу и покинуть анклав, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации телеканала Sada al-Balad, израильская армия через мощные громкоговорители передала обращение, в котором "потребовала от журналистов, сотрудников телеканалов и других СМИ прекратить вещание и покинуть сектор Газа".
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