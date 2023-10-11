https://news.day.az/world/1605789.html Продлен срок пребывания турецкой армии в Ливане
Продлен срок пребывания турецкой армии в Ливане
Великое национальное собрание Турции (парламент) продлило на год действие мандата на участие турецких военнослужащих в миссии Временных сил ООН в Ливане, передает Day.Az.
Срок пребывания турецких военных в составе временных сил продлен до 31 октября 2024 года.
Мандат был впервые одобрен парламентом Турции в сентябре 2006 года. Как утверждают в Анкаре, этот шаг необходим для сохранения мира и стабильности в региональном и глобальном масштабе.
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