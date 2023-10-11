Лига арабских государств требует снятия блокады с сектора Газа

Лига арабских государств (ЛАГ) требует снять блокаду с сектора Газа и решить палестинскую проблему согласно формулы двух стран. Об этом упоминается в итоговом коммюнике чрезвычайной сессии Совета ЛАГ на уровне глав МИД, которая состоялась в египетской столице Каире, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В заявлении глав МИД арабских государств сообщается, что ЛАГ подтверждает свою политическую и экономическую поддержку автономии Палестины.

"Призываем снять блокаду сектора Газа и работать над решением о создании двух государств в соответствии с арабской инициативой", - отметили главы МИД государств ЛАГ.