https://news.day.az/world/1605793.html Лига арабских государств требует снятия блокады с сектора Газа
Лига арабских государств требует снятия блокады с сектора Газа
Лига арабских государств (ЛАГ) требует снять блокаду с сектора Газа и решить палестинскую проблему согласно формулы двух стран. Об этом упоминается в итоговом коммюнике чрезвычайной сессии Совета ЛАГ на уровне глав МИД, которая состоялась в египетской столице Каире, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В заявлении глав МИД арабских государств сообщается, что ЛАГ подтверждает свою политическую и экономическую поддержку автономии Палестины.
"Призываем снять блокаду сектора Газа и работать над решением о создании двух государств в соответствии с арабской инициативой", - отметили главы МИД государств ЛАГ.
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