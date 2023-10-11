Русские хакеры атаковали европейские аэропорты

Пророссийская хакерская группировка Killnet объявила о массированной DDoS-атаке на компьютерные системы 13 европейских аэропортов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Killnet.

Атаке подверглись аэропорты во Франции, Германии, Словении и Польши. Хакеры выбрали города таким образом, чтобы из них на карте складывалось нецензурное русское слово из трех букв.

"Открываю новый вид сетевой атаки - DGA (DDOS GRAPHIC ATTACK). Рисуйте, пацаны, развивайтесь!", - заявил лидер группировки KillMilk.