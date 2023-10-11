Эрдоган провел переговоры с представителями ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с представителями радикального палестинского движения ХАМАС, в ходе которых обсуждался вопрос освобождения удерживаемых группировкой заложников.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

По его информации, встреча прошла в Анкаре. Турецкие власти при этом не публиковали официальных комментариев об этих переговорах.