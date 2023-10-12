Израиль формирует чрезвычайное правительство для войны с ХАМАС

Израиль сформировал 11 октября чрезвычайное правительство с ключевыми членами оппозиции, чтобы помочь стране пережить войну с ХАМАС. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, планируется создать "кабинет управления военными действиями", куда войдут сам Нетаньяху и два министра обороны - нынешний Йоав Галлант и бывший Бени Ганц, возглавляющий оппозиционную партию. Наблюдателями будут Рон Дермер, министр по стратегическим вопросам, и Гади Эйзенкот, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля. Место в военном кабинете будет также зарезервировано для Яира Лапида, который является главой оппозиции и был премьер-министром до конца прошлого года, когда его сменил Нетаньяху.

"В период войны не будут выдвигаться никакие законопроекты или правительственные решения, не касающиеся ведения войны. Все высокопоставленные назначения будут автоматически продлеваться в период конфликта", - уточнили в канцелярии премьера.