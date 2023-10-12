В Польше пройдут крупнейшие сухопутные учения стран НАТО

В Польше в 2024 году пройдут крупнейшие в Европе учения сухопутных войск стран НАТО под названием Dragon-24.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Polskie Radio, об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула.

По его словам, учения Dragon-24 станут крупнейшими учениями сухопутных войск в Европе.

"В общей сложности в них примут участие около 20 тысяч человек: 15 тысяч военнослужащих польской армии и 5 тысяч военнослужащих из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Британии", - заявил Кукула.

Он также отметил, что в учениях Dragon-24 должны принять участие подразделения сухопутных войск из Польши, США, Британии, Германии, Италии, Испании, Турции, Словении и Албании. Эти учения будут самыми масштабными на восточном фланге НАТО за последние 10 лет.