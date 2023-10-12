Главы США и ОАЭ обсудили возможность открытия гуманитарных коридоров для сектора Газа

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает информационное агентство WAM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президенты обсудили последние события на Ближнем Востоке и усилия, направленные на сдерживание растущего насилия, которое серьезно угрожает региональной безопасности и стабильности.

Обе стороны подчеркнули острую необходимость уделить приоритетное внимание защите гражданского населения и открыть безопасные коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Президенты США и ОАЭ подчеркнули важность международной координации в призывах к сдержанности и немедленной деэскалации. Оба лидера отметили необходимость работать над расширением политических перспектив для достижения мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

В ходе разговора также были рассмотрены "тесное стратегическое партнерство и дружба между ОАЭ и США", а также возможности дальнейшего развития между странами связей в различных областях.