В Дженине и других городах Палестины начались вооруженные столкновения палестинцев с ЦАХАЛ

Президент Ильхам Алиев: Кандидат в президенты США, обвиняя Азербайджан, демонстрирует кадры армянской атаки на Гянджу и на Барду. Ну как с этими людьми можно говорить, что им можно объяснить?

11 октября 15:32 (UTC+04), Официальная хроника 9 727