https://news.day.az/world/1605846.html В Дженине и других городах Палестины начались вооруженные столкновения палестинцев с ЦАХАЛ - ВИДЕО
В Дженине и других городах Палестины начались вооруженные столкновения палестинцев с ЦАХАЛ - ВИДЕО
Армия и силовики Израиля пытаются провести превентивные аресты лидеров палестинского сопротивления на Западном берегу и сорвать или, как минимум, урезать возможности пятничного масштабного антиизраильского выступления в Палестине.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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