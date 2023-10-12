В Дженине и других городах Палестины начались вооруженные столкновения палестинцев с ЦАХАЛ

Армия и силовики Израиля пытаются провести превентивные аресты лидеров палестинского сопротивления на Западном берегу и сорвать или, как минимум, урезать возможности пятничного масштабного антиизраильского выступления в Палестине.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.