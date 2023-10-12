ХАМАС стреляет по Тель-Авиву

Сторонники боевого крыла исламского движения ХАМАС - "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - запустили ракеты в сторону Тель-Авива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении группировки, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

"Бойцы "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама" запустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на удары противника по гражданскому населению", - указали палестинцы.

Ранее мы писали о том, что воздушная тревога звучит в центральной части Израиля.