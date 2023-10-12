Израильские военные ликвидировали высокопоставленного члена ХАМАС

Подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу, а также нанесли удары по командным центрам подразделений, вторгшихся в еврейское государство 7 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ночь на четверг Армия обороны Израиля нанесла удар по элитному подразделению "Нухба", являющемуся частью террористической организации ХАМАС, и по командным центрам, где было спланировано нападение на израильскую территорию у границы с сектором Газа в прошлую субботу, - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале военных. - Кроме того, самолеты ВВС Армия обороны Израиля нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамале, который отвечал за военно-морские силы террористов ХАМАС. Его дом использовался как склад для хранения оружия, применяемого действующими на воде боевиками и предназначенного для террора против Израиля".

"Подразделения "Нухба" состоят из террористов, специально отобранных высокопоставленными лидерами ХАМАС для террористических атак, таких как организация засад и рейдов, а также проникновение на территорию Израиля через сеть подземных тоннелей и обстрелы Израиля. Боевики из подразделений "Нухба" составляли костяк террористов, проникших в еврейское государство с целью нападения на его граждан", - подчеркнули военные.

Ранее мы писали о том, что ХАМАС стреляет по Тель-Авиву.