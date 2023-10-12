Япония и Австралия проведут встречу глав МИД и Минобороны

Япония и Австралия намерены провести встречу глав МИД и Минобороны в формате "два плюс два" 20 октября в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай и некоторые другие вопросы. Также на повестке дня усиление взаимодействия между военными двух стран.

Последний раз министры иностранных дел и обороны Японии и Австралии проводили встречу в формате "два плюс два" в декабре 2022 года. Тогда они запланировали проведение учений по отработке в том числе десантных операций и выступили против односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В августе вступило в силу соглашение Австралии и Японии, которое упрощает процедуры при въезде их войск на территорию друг друга, включая завоз вооружений. Эта договоренность, в частности, максимально облегчает военным самолетам и кораблям двух стран получение разрешений на использование аэродромов и портов, разрешает безвизовый въезд, допускает взаимный завоз вооружений и боеприпасов. Австралия стала вторым государством после США, с которым Япония теперь имеет такие широкие военные договоренности.