Египет не хочет принимать беженцев из сектора Газа

Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа, здесь настаивают на том, чтобы обе стороны оставались в своих границах.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Jerusalem Post.

"Египет... отказывается рассматривать любые шаги по созданию безопасных коридоров для тех, кто бежит из анклава", - говорится в публикации.

Правительство настояло на том, чтобы обе стороны разрешили конфликт внутри своих границ. По их мнению, это единственный способ. Издание пишет, что таким образом Египет хочет защитить "право палестинцев держаться за свое дело и свою землю".

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