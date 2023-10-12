Китай и Индия договорились максимально быстро уладить пограничные вопросы

Представители оборонных ведомств Китая и Индии договорились как можно скорее урегулировать оставшиеся пограничные вопросы. Об этом сообщило Министерство обороны КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обе стороны откровенно и открыто обменялись мнениями с ориентиром на будущее, договорились поддерживать динамику диалога по военным и дипломатическим каналам и решить оставшиеся вопросы как можно скорее", - говорится в заявлении, распространенном китайским ведомством по итогам 20-го раунда консультаций на уровне командующих по вопросу о границе.

Стороны согласились поддерживать мир и спокойствие на китайско-индийской границе, сообщило Минобороны.

Переговоры прошли 9-10 октября в приграничном районе Чушул-Молдо.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на индийско-китайской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия перебросила в Ладакх 68 тыс. военнослужащих, военные самолеты, сотни танков и другое тяжелое вооружение. Китай также значительно увеличил группировку войск в этом регионе. После серии переговоров Пекин и Нью-Дели начали отвод войск от линии границы, который до сих пор не завершился.