Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит с визитом Ливан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, визит состоится в четверг, 12 октября. Стороны обсудят ситуацию на ливано-израильской границе, а также вооруженный конфликт между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Приезд Абдоллахияна в Ливан проходит на фоне активизировавшихся визитов политиков стран мира на Ближний Восток. Так, 12 октября состоится визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, а в Аммане пройдут переговоры президента Палестины Махмуда Аббаса с королем Иордании Абдаллой II. На следующий день, 13 октября, Аббас встретится с Блинкеном, который после Израиля направится в Иорданию.