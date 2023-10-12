В Израиле сообщили, когда восстановят снабжение Газы светом и водой

Израиль не возобновит поставки электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа, пока палестинские радикалы не освободят всех израильских заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.

"Гуманитарная помощь Газе? Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой. Гуманитарное в обмен на гуманитарное. И пусть никто не учит нас морали", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).