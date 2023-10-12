Энтони Блинкен прибыл в Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Израиле.
Как сообщает в четверг Day.Az, Энтони Блинкен проведет ряд встреч с официальными лицами Израиля и Палестины.
Ситуация в регионе станет основной темой обсуждения на встречах.
Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
В результате число погибших превысило 1 300 человек, около 3 300 получили ранения.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".
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