https://news.day.az/world/1605924.html США допускают возможность атаки Ирана на своих военных на Ближнем Востоке
США допускают возможность атаки Ирана на своих военных на Ближнем Востоке
Официальные лица США допускают возможность атак со стороны Ирана на американские войска из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете Politico сообщили чиновники Минобороны США.
По их словам, Пентагон обеспокоен возможностью "атак на американские войска", дислоцированные на Ближнем Востоке, со стороны Ирана и его союзников. "Это [обострение ситуации в регионе] дает возможность [для атак]", - приводит газета слова одного из чиновников, пожелавшего остаться анонимным.
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