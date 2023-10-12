США допускают возможность атаки Ирана на своих военных на Ближнем Востоке

Официальные лица США допускают возможность атак со стороны Ирана на американские войска из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете Politico сообщили чиновники Минобороны США.

По их словам, Пентагон обеспокоен возможностью "атак на американские войска", дислоцированные на Ближнем Востоке, со стороны Ирана и его союзников. "Это [обострение ситуации в регионе] дает возможность [для атак]", - приводит газета слова одного из чиновников, пожелавшего остаться анонимным.

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