Министры обороны НАТО обещают "не оставить Израиль в одиночестве"

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе заслушали брифинг главы оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта по видеосвязи и объявили, что Израиль "не останется в одиночестве", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израиль не останется в одиночестве, несколько стран НАТО уже оказывают ему поддержку", - сказал Столтенберг.

Согласно заявлению пресс-службы альянса, Галант проинформировал НАТО "о зверствах, которые боевики ХАМАС совершили против гражданских лиц Израиля и ряда стран НАТО".

Министры подтвердили позицию НАТО, заключающуюся в том, что Израиль "имеет право на самооборону", а боевики ХАМАС "должны немедленно освободить всех заложников". Кроме того они подчеркнули, что "никакая страна или организация не должны пытаться воспользоваться ситуацией или способствовать эскалации конфликта".

Ранее Столтенберг сообщил, что отдельные страны НАТО начали оказание помощи Израилю путем обмена разведданными.

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