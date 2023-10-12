США могут запустить чартерные рейсы для вывоза американцев из Израиля

Соединенные Штаты могут организовать чартерные рейсы, чтобы помочь американским гражданам покинуть Израиль ввиду эскалации конфликта в регионе. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, в связи с ограниченным числом коммерческих рейсов Вашингтон может задействовать чартерные перелеты. Таким образом граждане США смогут попасть из Израиля в соседние с ним страны, а оттуда добраться до США уже при помощи регулярных рейсов.

Администрация Соединенных Штатов "четко осознает ограниченные возможности коммерческих перелетов и высокий спрос на них со стороны граждан США, которые хотят покинуть [Израиль]", - цитирует ABC представителя американского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что пока американцам лучше самостоятельно "приобретать билеты с пересадкой в другой стране, если им не удается купить билет на прямой рейс до Соединенных Штатов".

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на израильского чиновника сообщила, что в Израиле ведутся переговоры о том, чтобы позволить мирным гражданам США и Палестины выехать из сектора Газа в Египет до начала наземной операции.