Южная Корея может выйти из договора с КНДР о снижении военной напряженности

Республика Корея рассмотрит возможность выхода из соглашения с КНДР о снижении военной напряженности. Об этом сообщил журналистам в Сеуле неназванный представитель южнокорейского министерства объединения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После всеобъемлющего изучения ситуации в сфере безопасности правительство рассмотрит возможность приостановки действия соглашения, если придет к выводу, что такой шаг необходим для обеспечения национальной безопасности", - подчеркнул чиновник.

В последние дни несколько южнокорейских ведомств назвали следование этому документу ограничивающим возможности Вооруженных сил Южной Кореи по обеспечению национальной безопасности. В частности, в Комитете начальников штабов Республики Корея считают, что соглашение, которое было призвано снизить напряженность и построить доверие между Югом и Севером, не в лучшую сторону сказалось на разведывательном потенциале и оперативной готовности армии страны.

Ранее новый министр обороны Республики Корея Син Вон Сик высказал похожую точку зрения, заявив, что будет добиваться приостановления действия соглашения. Министр объединения Ким Ён Хо утверждал, что КНДР нарушила договоренности 17 раз с момента их достижения.

Соглашение о снижении рисков военных столкновений подписали министры обороны Республики Корея и КНДР в 2018 году. Стороны договорились о создании в приграничных районах зоны, свободной от военных учений, полетов авиации и артиллерийских стрельб.