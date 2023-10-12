Шольц встретится с Эрдоганом
Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Олаф Шольц объявил сегодня, что встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Шольц заявил, что Египет, Катар и Турция могут сыграть важную роль в снижении напряженности между Израилем и ХАМАС.
Канцлер также отметил, что он находится в тесном контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси для оценки региональной повестки дня.
Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
В результате число погибших превысило 1 300 человек, около 3 300 получили ранения.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".
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