Шольц встретится с Эрдоганом

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Олаф Шольц объявил сегодня, что встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Шольц заявил, что Египет, Катар и Турция могут сыграть важную роль в снижении напряженности между Израилем и ХАМАС.

Канцлер также отметил, что он находится в тесном контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси для оценки региональной повестки дня.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 300 человек, около 3 300 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".