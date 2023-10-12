https://news.day.az/world/1605952.html Израиль не ведет переговоры с ХАМАС
Израиль не ведет переговоры с ХАМАС
Власти Израиля не ведут переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, заявил в четверг посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Не ведутся переговоры", - сказал он журналистам на брифинге в Москве.
Он отметил, что сначала "нужно понять, кто там есть и в каком они состоянии", живы ли они.
"Все это нужно узнать, прежде чем мы начнём (переговоры)", - сказал Бен Цви.
Ранее мы писали о том, что США допускают возможность атаки Ирана на своих военных на Ближнем Востоке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре