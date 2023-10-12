Израиль не ведет переговоры с ХАМАС

Власти Израиля не ведут переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, заявил в четверг посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Не ведутся переговоры", - сказал он журналистам на брифинге в Москве.

Он отметил, что сначала "нужно понять, кто там есть и в каком они состоянии", живы ли они.

"Все это нужно узнать, прежде чем мы начнём (переговоры)", - сказал Бен Цви.

Ранее мы писали о том, что США допускают возможность атаки Ирана на своих военных на Ближнем Востоке.