В "демократичной" Армении полицейские избивали сына Кочаряна в заключении
У Левона Кочаряна - сына второго президента Армении, проблемы со здоровьем, вызванные сотрясением мозга, полученным в результате насилия со стороны сотрудников полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом адвокат Кочаряна Эрик Алексанян заявил на пресс-конференции в четверг.
"Назначена экспертиза, судмедэксперт уже навестил Левона Кочаряна, обследовал его. У моего подзащитного сохраняются головные боли, вызванные сотрясением", - сказал Алексанян.
По его словам, накануне также состоялась очная ставка между Кочаряном и двумя полицейскими, имеющими статус потерпевших. При этом он не раскрыл деталей, пояснив, что они будут обнародованы уже после завершения предварительного следствия.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре