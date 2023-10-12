Нетаньяху принял Блинкена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в Тель-Авиве госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в еврейском государстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия Нетаньяху.

"Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху в настоящий момент проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в здании канцелярии главы правительства в Тель-Авиве. В начале расширенной встречи премьер-министр поблагодарил госсекретаря за его слова в поддержку Израиля", - говорится в заявлении канцелярии.

Во встрече в расширенном формате также приняли участие министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, министр стратегического планирования Рон Дермер и другие чиновники. С американской стороны на переговорах присутствуют и.о. посла США в Израиле, помощник Блинкена по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и другие.

После встречи в расширенном формате госсекретарь США и премьер-министр Израиля проведут переговоры за закрытыми дверями, по результатам которых выступят перед журналистами. По завершении пресс-конференции Блинкен и Нетаньяху встретятся с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, членом правительства национального единства Бени Ганцем и депутатом Кнессета Гади Айзенкотом, следует из сообщения канцелярии главы израильского кабмина.

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