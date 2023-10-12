ЦАХАЛ ждет "зеленого света" для старта наземной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к наземной операции против движения ХАМАС в секторе Газа, однако власти еще не приняли решение о ее старте, заявил представитель военных Даниэль Хагари, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы ждем, что поступит на этот счет от нашего политического руководства (...) Решения до сих пор нет. Но на случай, если оно будет, мы готовимся к наземным действиям", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что возможная операция против сектора Газа может также вестись с моря.

СМИ напоминают, что после нападения ХАМАС на Израиль ЦАХАЛ уже сконцентрировал тысячи военнослужащих у границ анклава.

Ранее командующий Службой тыла генерал-майор Рафи Мило заявил, что по-видимому, ХАМАС готовится к затяжной кампании. По его словам, на это указывает снижение интенсивности ракетных обстрелов боевиками движения, которые экономят боеприпасы для ведения боев неделями. Однако, уточнил Мило, боевики один или два раза в день запускают ракеты по центральной части Израиля.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.