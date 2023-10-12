В Иране сообщили о реализации проектов в нефтегазовой отрасли

Иран в 2022 году реализовал проекты в нефтегазовой отрасли общей стоимостью не менее $12 млрд. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи, выступая на полях Российской энергетической недели.

"Мы приветствуем иностранных инвесторов, которые готовы вложить свои средства в нефтегазовую отрасль нашей экономики. В прошедшем году мы реализовали все намеченные проекты в этой области, их общая стоимость составила $12 млрд. В этом году у нас также есть планы по разработке и добыче, стоимость этих проектов составляет не менее $15 млрд. Они связаны с добычей нефти и газа, а также с производством нефтехимических продуктов", - подчеркнул Оуджи.