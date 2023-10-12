МИД Египта заявил, что США должны работать над деэскалацией в ближневосточном регионе

Соединенные Штаты должны действовать в направлении снижения напряженности в ближневосточном регионе, а не расширения боевых действий. Такое мнение высказал министр иностранных дел Египта Самех Шукри, комментируя начавшийся визит в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо, чтобы визит Блинкена в регион служил ослаблению напряженности, к чему стремятся все страны, особенно постоянные члены Совета Безопасности ООН", - отметил Шукри, слова которого привел новостной портал Al-Youm al-Sabia. По убеждению главы египетского МИД, Вашингтон "должен работать для деэскалации и восстановления стабильности в регионе, а не поощрять новые военные действия, которые, как мы наблюдаем, приводят к жертвам среди гражданского населения, что несовместимо с международным правом и основными принципами прав человека".