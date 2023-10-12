Нетаньяху хочет санкций для стран, сотрудничающих с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает недопустимыми контакты каких-либо государств с палестинским радикальным движением ХАМАС. По его мнению, отношение к этой организации у мирового сообщества должно быть таким же непримиримым, как к "Исламскому государству", а те, кто продолжает контактировать с ХАМАС, должны подвергнуться санкциям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ХАМАС - это ИГ. И точно так же, как было сокрушено ИГ, будет сокрушено и ХАМАС. И относиться к ХАМАС необходимо ровно так же, как относились к ИГ. Они должны быть изгнаны из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют, и те, кто делает это, должны подвергнуться санкциям", - заявил израильский премьер по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с визитом в Израиль на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта.

Нетаньяху поблагодарил Блинкена за безоговорочную поддержку, которую США оказывают в сложившихся условиях Израилю, назвал ХАМАС злом и выразил уверенность в том, что Израиль одержит над ним верх. "Впереди будет много трудных дней, но у меня нет сомнений, что силы цивилизации победят", - сказал он.