США поддержит Израиль в случае нападения

Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил предупреждение президента США Джо Байдена относительно атак на Израиль со стороны других государств или террористов, подчеркнув, что США вступятся за Израиль в случае такого нападения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Здесь в Израиле и где бы то ни было мы повторим кристально-ясное предупреждение, с которым президент Байден выступил вчера. Оно обращено к любому противнику: будь то государство или внегосударственное образование, задумывающееся о том, чтобы извлечь выгоду из текущего кризиса и атаковать Израиль. Не стоит! США поддержат Израиль", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Блинкен также сообщил, что четыре партии грузов с продукцией оборонного назначения уже прибыли в Израиль, новые поставки уже в пути. Он добавил, что по мере роста потребностей Израиля в защите Госдепартамент будет проводить работу с Конгрессом США, чтобы их удовлетворять.

Ранее мы писали о том, что Нетаньяху принял Блинкена.