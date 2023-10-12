Армянский чиновник попался на взятках

Генеральная прокуратура Армении выдвинула требование изъять у бывшего начальника Управления по борьбе с контрабандой международного аэропорта "Звартноц" Геворга Акопяна недвижимость и незаконно нажитые денежные средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры.

Незаконно приобретенное имущество оценивается в 530 тысяч долларов.

Более 1,6 миллиона долларов денег, принадлежащих Геворгу Акопяну и связанным с ним лицам, невозможно установить и конфисковать.