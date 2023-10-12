https://news.day.az/world/1606024.html Армянский чиновник попался на взятках
Армянский чиновник попался на взятках
Генеральная прокуратура Армении выдвинула требование изъять у бывшего начальника Управления по борьбе с контрабандой международного аэропорта "Звартноц" Геворга Акопяна недвижимость и незаконно нажитые денежные средства.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры.
Незаконно приобретенное имущество оценивается в 530 тысяч долларов.
Более 1,6 миллиона долларов денег, принадлежащих Геворгу Акопяну и связанным с ним лицам, невозможно установить и конфисковать.
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