https://news.day.az/world/1606025.html Летевший в Сирию самолет с главой МИД Ирана вынужден был вернуться в Тегеран
Летевший в Сирию самолет с главой МИД Ирана вынужден был вернуться в Тегеран
Летевший в Сирию самолет с главой МИД Ирана вынужден был вернуться в Тегеран.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Sputnik Arabica.
Отмечено, что из-за авиаударов Армии обороны Израиля по аэропортам сирийских городов Дамаск и Алеппо самолет, в котором летел в Сирию министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, был вынужден вернуться в Тегеран.
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