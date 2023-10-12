Летевший в Сирию самолет с главой МИД Ирана вынужден был вернуться в Тегеран.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Sputnik Arabica.

Отмечено, что из-за авиаударов Армии обороны Израиля по аэропортам сирийских городов Дамаск и Алеппо самолет, в котором летел в Сирию министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, был вынужден вернуться в Тегеран.