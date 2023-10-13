Эксперт видит серьезный риск для мировой экономики в эскалации на Ближнем Востоке

Потенциальное вмешательство в палестино-израильский конфликт Ирана и Ливана может спровоцировать резкий скачок цен на нефть, что негативно отразится на глобальной экономике. Такое мнение выразил американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, в интервью агентству Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если Иран <...> прикажет "Хезболлах" напасть на Израиль, <...> поставки нефти из Персидского залива будут нарушены, цены на нефть резко возрастут, что сильно повлияет на [мировую] экономику", - сказал он. Рост сырьевых котировок приведет к "стагфляционному шоку" мировой экономики, уточнил эксперт.

Как пояснил Рубини, высокие цены на нефть ведут к замедлению экономического роста и рецессии, а также провоцируют рост инфляции. По его мнению, сейчас на глобальных финансовых рынках недооценивают риски "крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке". Большинство участников торгов придерживаются сценария, который подразумевает "локализацию конфликта путем оккупации сектора Газа Израилем", утверждает экономист.