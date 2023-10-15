ЕС планирует передать ВС Молдовы €50 млн

ЕС работает над выделением Вооруженным силам Молдовы €50 млн из Европейского фонда мира в 2024 году. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Кишиневе.

"Вместе мы делаем Молдову более устойчивой к угрозам безопасности всех видов. На данный момент молдавские вооруженные силы получили помощь из Европейского фонда мира на сумму €87 млн, и мы работаем над новым пакетом помощи в €50 млн на 2024 год", - подчеркнула глава ЕК.

По словам Фон дер Ляйен, ЕС также предоставит Кишиневу "почти €143 млн" в качестве дополнительной макрофинансовой помощи.