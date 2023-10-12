Фидан посетит Египет
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 13 октября посетит Египет, передает Day.Az.
В ходе визита министр обсудит ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и пути решения кризиса.
Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".
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