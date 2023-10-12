Парламент Турции распространил заявление в связи с израильско-палестинским конфликтом

Мы осуждаем все нападения на мирных жителей в секторе Газа и приглашаем Палестину и Израиль начать переговоры по прочному миру.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении по итогам закрытого заседания Великого национального собрания Турции (парламент) относительно вышеупомянутых событий.

Было отмечено, что парламент Турции призывает все стороны действовать здраво.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".